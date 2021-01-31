Erzurumspor'un konuğu MKE Ankaragücü
Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puanla 20. sırada bulunuyor. MKE Ankaragücü ise ligin ilk devresini 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.
40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes,
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan, Sarlija, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Saba Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, El Hadji, Paintsil, Badji
Sarı kartlar: Dk. 17 Omolo, Dk. 37 Chahechouhe, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)