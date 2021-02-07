Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesini, TRT Radyo 1 ve trtspor.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

Erzurumspor'da hedef çıkışı sürdürmek

15 maçlık bir periyodu yalnızca tek galibiyetle kapattıktan sonra, devre arası transfer döneminde kadrosunda yenilemeye giden BB Erzurumspor, 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Bu dönemde Kasımpaşa ve Ankaragücü'nü deviren, Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelelerinde ise sahadan bir puanla ayrılan Mesut Bakkal'ın öğrencileri, rakibini mağlup etmesi halinde küme düşme hattından kurtulacak.

Kayserispor hattın üzerinde kalmak istiyor

Erzurumspor'un 2 puan önünde, küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Hes Kablo Kayserispor, zorlu mücadeleyle birlikte yerini kaybetmek istemiyor.

Son iki maçında, Kasımpaşa ve Alanyaspor karşısında 4 puan çıkaran ekip, müsabakadan puan çıkarması halinde, 24. haftayı küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı garantileyecek.

İki ekip, ligin üçüncü haftasında Kayseri'de karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan taraf, konuk BB Erzurumspor olmuştu.