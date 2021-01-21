Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

Evinde oynadığı son 10 lig maçını kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düşme hattından çıkmak istiyor. Ligin 19. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Erzurumspor 16 puanla 19. sırada yer alıyor.

Tekrardan çıkışa geçmek isteyen Akdeniz temsilcisi, 3. kez karışılacağı rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Son 9 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 30 puan alarak 6. sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...