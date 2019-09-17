Spor
Erzurumspor Osman Özköylü ile anlaştı17 Eylül 2019 Salı 14:24 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:45
Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Özköylü ile prensipte anlaştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Özköylü ile varılan anlaşmanın detaylarına ilişkin daha sonra kamuoyuna bilgi verileceği aktarıldı.
Kaynak: AA
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