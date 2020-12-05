MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor.

Ligin 10. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren mavi-beyazlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkactığı ilk maçta galip gelmeyi hedefliyor.

Ligde yaptığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9 puan toplayabilen ve 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hüseyin Çimşir idaresinde 6 haftalık 3 puan hasretini de sonlandırmak istiyor.

Konyaspor ise ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan topladı. Geçen hafta deplasmanda lider Alanyaspor'a 1-0 yenilen Konyaspor, evinde 3 puanı hedefliyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GOL - 13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.

45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim Bardakcı, Milosevic, Hurtado, Hadziahmetovic, Daci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Baumal, Rashad Muhammed, Obertan, Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes

Gol: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)