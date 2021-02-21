Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6. sırada girdi.

Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisi bugün 17. sıradaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 23. dakikada konuk ekip öne geçti. Aabid'in arka direğe havalandırdığı topa Katranis kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içine havalandırdığı topta Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanattan Novikovas'ın ortasında arka direkte Boumal topa dokundu ve kaleci yakın mesafeden yaptığı müdahale ile gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine sarkan Boupendza'nın vuruşunda top kaleci Szumski'den döndü.

45+2. dakikada ceza sahası önünde Novikovas'ın vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.

GOL - 45+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Diouf, Teikeu'dan seken topu almak isterken bu oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasının gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.