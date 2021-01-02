Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Erzurum temsilcisi, 12 puanla 20. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 27 puanla 4. sırada.
Etiketler: Erzurumspor Gaziantep FK Süper Lig
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