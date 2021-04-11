Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Erzurumspor Beşiktaş'ı ağırlıyor
[Fotoğraf: İHA]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Erzurumspor Süper Lig
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