Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Erzurumspor Beşiktaş'ı ağırlayacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında bugün lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Erzurumspor Süper Lig
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