Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Erzurumspor Başakşehir'i ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşuyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdırmayı başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.
Küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir maça çıkacak olan Erzurum temsilcisi, averajla rakibinin hemen altında yer alıyor.
Maçı kazanarak ateş hattından çıkmayı hedefleyen Medipol Başakşehir 37 puanla, averajla rakibinin hemen önünde 17. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
Kritik mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Erzurumspor Medipol Başakşehir Süper Lig
Son Haberler
- 17:02
- 17:00
- 16:52
- 16:39
- 16:38
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz