Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, bu karşılaşma öncesi 57 puan topladı.

Zorlu maçı kazanarak, 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermek isteyen Çağdaş Atan ve öğrencileri, ligi ilk 5 içerisinde tamamlamak istiyor.

Lige tutunmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19’uncu sırada ve 37 puana sahip

Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Erzurum ekibi, bu sezonki son maçına çıkacak. Son haftayı bay geçecek olan mavi beyazlıların kazanmaktan başka çaresi yok.

Erzurum ekibi son 3 maçını da kaybetti. Alınan olumsuz sonuçların faturası Teknik direktör Yılmaz Vural’a kesildi ve tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı.