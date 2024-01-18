Ertuğrul Doğan: Nwakaeme'nin maliyetini karşılamamız mümkün değil

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihat takımında forma giyen Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili takıma transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, 2021-2022 sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesinin sona ermesi ile bordo-mavili takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihat’a giden Nwakaeme’nin yeniden bordo-mavili takıma döneceği yönündeki haberler üzerine konuştu.

"Öncelikle şunu söylemek isterim, bizim yabancı oyuncu kontenjanımız dolu. Takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması halinde hocamızın da talebiyle, ekonomik şartlarımızın da elverdiği oranda transfer yapacağız. Ancak Nwakaeme’nin takımı ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve şu anda da oldukça yüksek maliyetle forma giyiniyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyuncunun takımındaki alacaklarından fedakarlık yaparak Trabzonspor’a geleceği yönünde de şu ana kadar bize gelen bir şey yok"

Nevzat Kaya: Görüşme gerçekleştirmedik

Trabzonspor’un son lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme ile yakın dostluğu ile bilinen Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya da konuyla ilgili konuştu.

"Nwakaeame ile çok yakın dostuz ve sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Ancak halen oynadığı takımdaki maaş yükü oldukça fazla. Bizim o rakamlara oyuncuyu almamız şu şartlarda çok zor. Ancak bonservissiz bir şekilde alabilirsek bu transfer gerçekleşebilir. Onun dışında kulüp yetkilileri ile de henüz bir görüşme gerçekleştirmedik. Oyuncunun takımımıza transferi konusunda özellikle oyuncunun alacaklarından vazgeçeceği ya da şahsımın bu konuda mali sorumluluk yükleneceği yönündeki haberler de tamamen asılsızdır."

Bakasetas'ın transferi

Trabzonspor’da bir başka sıcak gelişme de Yunanlı oyuncu Anastasios Bakasetas konusunda yaşanıyor.

Bordo-mavili takımla sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Bakasetas’ın Yunan ligi ekiplerinden Fatih Terim’in başına geçtiği Panathinaikos’la büyük oranda anlaşmaya vardıldı.

Teknik direktör Fatih Terim’in takımının şampiyonluk yarışındaki iddiası ve isteği ile transferinin gerçekleştiği, Yunan basınında geniş yer buldu.

Gazzetta’nın haberine göre Panathinaikos, hem Trabzonspor kulübü hem de 30 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Yunan basını Bakasetas’ın transferinin Galatasaray ile oynanacak maçın ardından Pazartesi günü resmileşeceğini okurlarına duyurdu.

Bordo-mavili takımın hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta kafilede yer almasına rağmen maç saatinde sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Bakasetas’ın Pazar günü Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyinip giyinmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Başkan Doğan'ın Bakasetas açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Başakşehir ile oynanan maç öncesinde Trabzon’da düzenlediği basın toplantısında Bakasetas ile ilgili sorulan soru üzerine konuşmuştu.

"Bakasetas Trabzonspor’da 1,3 milyona euroya oynuyor. Biz kendisine yeni bir teklif yaptık, kabul etmedi. İkinci teklifi yaptık. Bakasetas bulunduğu dönemde çok faydası olan bir oyuncu, illa şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Trabzon'u çok seven biri. Rakamda anlaşamadık ama belki ailesiyle başka bir yerde yaşama istediği var. Trabzonlu değil, belki başka planlaması var. Bunları bilmiyoruz."

33 gol 27 asist üretti

Bu sezon 18 maçta 5 gol ve 3 asist üreten Bakasetas; 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde transfer olduğu Trabzonspor’da bugüne kadar toplamda 121 maçta forma giyindi.

Yunanlı oyuncu bu maçlarda 33 gol ve 26 asist üretti. Bakasetas, bordo-mavili takımla Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma sevinci yaşadı.