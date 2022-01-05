Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor işi sıkı tutuyor. Bordo Mavililer, kadrosunu takviye ederek, ligde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinin transfer gündeminin ilk sırasında Edin Visca var. Bordo-mavililer, Edin Visca transferinde sona yaklaştı.

Boşnak yıldız için ısrarını sürdüren Trabzonspor teklifini arttırdı ve Başakşehir ile her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın transferle ilgili bugün saat 16.00'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.