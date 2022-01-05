Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edin Visca Trabzonspor yolunda
Trabzonspor, Edin Visca'nın transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor işi sıkı tutuyor. Bordo Mavililer, kadrosunu takviye ederek, ligde mutlu sona ulaşmak istiyor.
Karadeniz ekibinin transfer gündeminin ilk sırasında Edin Visca var. Bordo-mavililer, Edin Visca transferinde sona yaklaştı.
Boşnak yıldız için ısrarını sürdüren Trabzonspor teklifini arttırdı ve Başakşehir ile her konuda anlaşmaya vardı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın transferle ilgili bugün saat 16.00'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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