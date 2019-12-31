Sivasspor düşük bütçeyle büyük işler başarıyor. Yiğidolar’ın birçok süper lig ekibine oranla daha az bir gelirle liderlik koltuğunu ele geçirmesi dikkat çekiyor.

Demir Grup Sivasspor’un liderliği ekonomik olarak Avrupa'da da ses getirdi.

23 milyon euroluk bütçesiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerinin önünde zirveyi ele geçiren İç Anadolu ekibi, Avrupa’nın en düşük bütçeli liderlerinden biri oldu.

Sivasspor, 25 Avrupa ülkesinde lider konumda bulunan takımlar arasında en az bütçeye sahip üçüncü kulüp oldu.

Norveç’in Molde ekibi 13 milyon euroluk geliriyle Avrupa’nın en düşük bütçeli lideri olurken İsveç’in Djurgardens takımı da 14 milyon euroluk bütçesiyle ikinci sırada yer aldı.

Sivasspor’un bir başka başarısı da 26 kişilik kadrosunu neredeyse hiç bonservis bedeli ödemeden kurması oldu.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ı 3 yıl önce bonservis bedeli ödeyerek alan Yiğidolar bu sezon sadece Fernando için kulübü Porto’ya 650 bin lira kiralama bedeli verdi.

Kaynak: TRT SPOR