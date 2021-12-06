Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi milli bilardocular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil edecek.

Dünyanın en iyi 48 bilardo sporcusunun yarışacağı organizasyon, 11 Aralık Cumartesi günü sona erecek.