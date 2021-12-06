Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası yarın Mısır'da başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Organizasyonda Türkiye'yi Semih Saygıner'in de aralarında bulunduğu beş mili sporcu temsil edecek.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi milli bilardocular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil edecek.
Dünyanın en iyi 48 bilardo sporcusunun yarışacağı organizasyon, 11 Aralık Cumartesi günü sona erecek.
Etiketler: Mısır
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