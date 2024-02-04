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Spor
TRT HABER/AA 04.02.2024 14:33

Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de sadece 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

37 puanı bulunan Trabzonspor ise haftaya 3. sırada girdi.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavili ekip, kötü gidişata Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sahasında kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı. 

İstatistik: AA[İstatistik: AA]

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Bahtyar, Colley, Necip, Svensson, Amartey, Gedson, Demir Ege, Semih, Rashica, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil (Fernandez), Baniya, Mehmet Can, Mendy, Berat, Trezeguet, Bardhi, Visca, Enis.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

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