Djokovic-Berrettini finali TRT SPOR'da
Wimbledon'ın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini karşılaşıyor. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.
Wimbledon'da erkekler şampiyonu TRT SPOR ekranında belli oluyor. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dikkatler tek erkekler finaline çevrildi.
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile korta çıktı. Heyecanlı mücadele saat 16.00'dan itibaren TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.
Djokovic, yarı finalde 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Sırpı tenisçi, 20. grand slam şampiyonluğunu kazanarak bu alanda 20 şampiyonlukla ilk sırada bulunan Roger Federer ve Rafael Nadal'ı yakalamak istiyor.
7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, yarı finalde 14 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı 3-1 yendi ve ilk kez grand slam finaline yükseldi.
TENİSİN ZİRVESİNDE FİNAL ZAMANI!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 11, 2021
Novak Djokovic Matteo Berrettini
#Wimbledon
| @TRTSPOR https://t.co/RB55Be1uve pic.twitter.com/QON6U6vVqD
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