Dev karşılaşmada Trabzonspor Galatasaray ağırlıyor

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam ile 14 resmi maça çıkan bordo-mavililer; 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı. Ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Karadeniz ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini yenmeyi amaçlıyor.

51 puanı bulunan Galatasaray ise haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Ligde 8 maçtır mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, kazanarak şampiyonluk yarışında bir kritik virajı daha geçmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Bu sezonki büyük maçlar

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Trabzonspor'daki eksik oyuncular

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.

Icardi ve Sanchez kadroda

Galatasaray'da uzun bir aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide aldığı darbe sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun bir süre oynatılmaması kararlaştırılmıştı. Mauro Icardi, Süper Lig'deki son 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kaldı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıyor. Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

Galatasaray'da 3 isim yok

Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, dev maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Deplasmandaki son iki maçında berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

137. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 137. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 136 karşılaşmanın 61'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 178, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 102. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 102. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 101 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 131, Trabzonspor ise 115 gol attı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 50 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 7'si Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Demirbay, Zaha, Mertens, Aktürkoğlu, Icardi

Stat: Papara Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar