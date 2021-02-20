Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'un rakibi Gençlerbirliği
Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'a başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi.
Ligde son 7 maçını kazanamayan Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Denizlispor Gençlerbirliği Süper Lig
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