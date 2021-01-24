Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, topladığı 14 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

Bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 19. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Fatih Karagümrük, deplasmanda 9 maçta 7 puan topladı. Fatih Karagümrük, ilk yarının son haftasına 27 puan ve averajla 8. durumda girdi.

Rakibiyle Süper Lig'de sadece 1983-1984 sezonunda karşılaşan Yukatel Denizlispor, Denizli'de 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Kubilay, Fabiano, Özer, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ahmad Yasin, Sagal, Rodallega.

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt.