Denizlispor'un konuğu Fatih Karagümrük
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, topladığı 14 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.
Bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 19. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Fatih Karagümrük, deplasmanda 9 maçta 7 puan topladı. Fatih Karagümrük, ilk yarının son haftasına 27 puan ve averajla 8. durumda girdi.
Rakibiyle Süper Lig'de sadece 1983-1984 sezonunda karşılaşan Yukatel Denizlispor, Denizli'de 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Kubilay, Fabiano, Özer, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ahmad Yasin, Sagal, Rodallega.
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt.
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