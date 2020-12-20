Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Son 6 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan ve topladığı 6 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un kendi evinde çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmuyor.

Ligde deplasmandaki Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını kaybettikten sonra geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 26 puanla ilk sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...