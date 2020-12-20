Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'un konuğu Alanyaspor
Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor bugün sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Son 6 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan ve topladığı 6 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un kendi evinde çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmuyor.
Ligde deplasmandaki Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını kaybettikten sonra geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 26 puanla ilk sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...
Etiketler: Süper Lig Denizlispor Alanyaspor
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