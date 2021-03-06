Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Sacko sol çaprazdan çizgiye inerek ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı arkadaşlarıyla buluşturmak isterken kaleci araya girip topu kontrol etti.

15. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Recep’in çektiği şut, az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

GOL - 17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

29. dakikada Recep’in kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topa vuran Murawski meşin yuvarlağı farklı şekilde dışarıya gönderirken hakem müdahaleden dolayı düdüğünü çaldı ve faul kararı verdi.

GOL - 31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu. 1-1.

GOL - 44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Yukatel Denizlispor 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano (Dk. 27 Kubilay Aktaş), Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Sacko, Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Tetteh

Goller: Dk. 17 Mallan (Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Rodallega, Dk. 44 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)