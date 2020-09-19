Denizlispor Trabzonspor'u konuk ediyor
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde bugün Trabzonspor'u konuk ediyor.
Yukatel Denizlispor, ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenildi.
Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından kaleci Pantilimon, ilk kez 11'de yer aldı. Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Baker ve Afobe ilk 11'de kendilerine şans buldu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada sol kanattan Aissati'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada ceza yayına yakın kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker'in şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Lopes'in pasında ceza sahasındaki Rodallega'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.
38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.
45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Campi, Serkan Asan, Abdülkadir Parmak, Baker, Abdulkadir Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe.
Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)
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