Denizlispor Sivasspor'u konuk ediyor
Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçı Hüseyin Göçek yönetiyor.
Ligde 7 maçtır galibiyeti bulunmayan 27 puanlı Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde son sırada yer alıyor.
Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.
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8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.
22. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.
GOL - 32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger'in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi. 0-1.
40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal'ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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