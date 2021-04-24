Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Denizlispor Sivasspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor bugün Denizli'de karşılaşacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 7 maçtır galibiyeti bulunmayan 27 puanlı Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde son sırada yer alıyor.
Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Denizlispor Sivasspor Süper Lig
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