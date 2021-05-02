Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Denizlispor kritik maçta Rizespor'u ağırlayacak
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren Yukatel Denizlispor müsabakayı kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.
Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.
Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Denizlispor Süper Lig
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