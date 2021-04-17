Denizli Atatürk Stadı'ndaki saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, 26 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.

Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Denizlispor'da 4 değişiklik

Son 5 maçını kazanamayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, 3-2 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Kutlu, cezası sona eren Rodallega'ya ileri uçta şans verdi. Sakatlıklarını atlatan kaleci Cenk ve orta saha oyuncusu Murawski bu maçla birlikte formalarına tekrar kavuştu. Yeşil-siyahlılarda Sagal ise 1 maç sonra ilk 11'deki yerine geri döndü.

Erzurumspor'da 5 değişiklik

Ligde 9 maçtır kazanamayan ve hafta içinde Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri'nin kadro dışı bırakıldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise eski takımlarından Denizlispor'a rakip olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, kaleci Szumki'nin yerine Göktuğ, El Kabir'in yerine Ricardo Gomes, Chahechouhe'nin yerine Obertan, Da Costa'nın yerine Adolpe Teikeu, Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine Novikovas'a görev verdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...