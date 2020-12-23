Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.

Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.

Erzurumspor 9 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir.

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Hasan, Osman, Sadiku, Kaan, Murat Uçar, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Ibrahim Sissoko, Gomes.

Yukatel Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Aissati, Recep Niyaz, Sacko, Rodallega.