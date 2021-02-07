Denizlispor Antalyaspor'u ağırlıyor
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanan müsabakada Zorbay Küçük görev yapıyor.
İki takım arasında, ligin üçüncü haftasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.
GOL - 14. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Diskerud'un yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Albayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Rodallega kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-0
28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.
36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
İlk 45 dakikalık bölümü Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.
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