Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda, bugün saat 16:00'da oynanacak müsabakada Zorbay Küçük görev yapacak.

Bu keyifli mücadeleyi, TRT Radyo 1 ve trtspor.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

Denizlispor lige tutunma peşinde

Son olarak Yalçın Koşukavak'la da yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, ligin son basamağına demir attı. Son 9 maçında tek galibiyet elde edebilen yeşil-siyahlılar, uzun süre dengede götürdüğü mücadelede Trabzonspor'a tek golle mağlup oldu.

Ege temsilcisi, bu karşılaşmadan alacağı galibiyet ile, ligde kalma umutlarını canlı tutmak istiyor. Evinde, bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u devirmeyi başaran ekip, bu maçı kazandığı takdirde puanını 20'ye çıkararak hemen üstündeki rakiplerini yakalama şansı bulacak.

Antalyaspor yenilgiyi unuttu

Sahasında, Atakaş Hatayspor'a tam 6 golle mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, bu mücadeleden sonra çıktığı 7 lig maçının hiçbirini kaybetmedi. Periyot içinde 3 galibiyet ve sonuncusu Beşiktaş'a karşı olmak üzere 4 beraberlik alan Akdeniz ekibi, yükselen form grafiğini Denizli deplasmanında taçlandırma hedefinde.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, 13 gol ile bu sezon deplasmanlarda en az gol yiyen takımlar arasında yer alsa da, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabildi.

İki takım arasında, ligin üçüncü haftasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor kazanmıştı.