Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor Ankaragücü'nü konuk ediyor
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 15 haftasında Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.
Denizlispor'un 12 puan ve averajla 17. sırada bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, 9 puan ve averajla 20. basamakta yer alıyor.
Etiketler: Denizlispor Süper Lig MKE Ankaragücü
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