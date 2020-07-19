Lige son olarak Antalyaspor'a mağlup olan Aytemiz Alanyaspor geride kalan 32 haftada 51 puan topladı.

Geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalmak için rahat bir nefes alan Yukatel Denizlispor 35 puana sahip.

Stat: Bahçeşehir Okulları.

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

Muhtemel 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan, Musa Çağıran, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey, Murawksi, Sacko, Recep Niyaz, Aissati, Estupinan