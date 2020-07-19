Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizlispor Alanyaspor deplasmanında
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Lige son olarak Antalyaspor'a mağlup olan Aytemiz Alanyaspor geride kalan 32 haftada 51 puan topladı.
Geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalmak için rahat bir nefes alan Yukatel Denizlispor 35 puana sahip.
Stat: Bahçeşehir Okulları.
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.
Muhtemel 11'ler
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan, Musa Çağıran, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey, Murawksi, Sacko, Recep Niyaz, Aissati, Estupinan
Etiketler: Yukatel Denizlispor süper lig Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:11
Son Haberler
- 15:21
- 15:48
- 15:44
- 14:51
- 15:27
Sıradaki Haber
Sivasspor Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz