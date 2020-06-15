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Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'de 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Yiğido, zirve takibini sürdürmek, Horoz ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak.
Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Denizlispor'un 31 puanı var.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Rodallega, Oscar
Sarı kart: Dk. 23 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Etiketler: Yukatel Denizlispor süper lig demir grup sivassporSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 21:36
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