Demir Grup Sivasspor Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Demir Grup Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş penaltı kaçırdı.
Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor da alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Sivasspor 4-1 kazanmıştı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Fernando Andrade, Yatabare.
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Djedje, Sapunaru, Angelo, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Mesanovic, Campanharo, Henrique, Mensah, Kravets.
Sarı kart: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)