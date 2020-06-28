Karşılaşmanın 12. dakikasında Demir Grup Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş penaltı kaçırdı.

Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor da alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Sivasspor 4-1 kazanmıştı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Fernando Andrade, Yatabare.

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Djedje, Sapunaru, Angelo, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Mesanovic, Campanharo, Henrique, Mensah, Kravets.

Sarı kart: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)