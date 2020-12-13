Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferhat Arıcan'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuyu arayarak tebriklerini dile getirdi.
Milli sporcu ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonluğu kazanan Ferhat Arıcan’ı arayarak tebrik etti.— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020
“Gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Müsabakayı başından itibaren izledim. İnşallah Olimpiyatları bekliyoruz.” pic.twitter.com/CI1ze0V5DQ
Etiketler: Cimnastik Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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