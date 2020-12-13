Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuyu arayarak tebriklerini dile getirdi.

Milli sporcu ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.