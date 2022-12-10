Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'nı tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum."
أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 10, 2022
Etiketler: Dünya Kupası Fas Katar Recep Tayyip Erdoğan
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