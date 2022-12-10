Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum."