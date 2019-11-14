Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribünden izlediği 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımının soyunma odasına indi.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.

"Son maçı da hayırlısıyla başarıp ondan sonra da yolumuza devam edelim"

Erdoğan, Twitter hesabından da "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.

İletisinde Türk bayrağı paylaşan Erdoğan "Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım." ifadelerine de yer verdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Son maçı da hayırlısıyla başarıp ondan sonra da yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/m3DK4wwFBI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2019

Kaynak: AA, TRT Haber