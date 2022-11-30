Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yolları ayrılan yıldız futbolcu için Marca'dan önemli bir iddia ortaya atıldı.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi. Marca'nın haberinde oyuncuya 2,5 yıllık sözleşmeye karşılık yılda 200 milyon euro teklif edildiğine yer verildi.

Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.