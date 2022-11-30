Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Cristiano Ronaldo'ya yıllık 200 milyon euro
[Fotograf: AA]
Geçtiğimiz hafta Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşme imzalamaya yakın. Yıldız futbolcunun 2,5 yıllık sözleşmeye imza atıp yılda 200 milyon euro kazanması bekleniyor.
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yolları ayrılan yıldız futbolcu için Marca'dan önemli bir iddia ortaya atıldı.
Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi. Marca'nın haberinde oyuncuya 2,5 yıllık sözleşmeye karşılık yılda 200 milyon euro teklif edildiğine yer verildi.
Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.
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