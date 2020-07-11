Haber Giriş: Kaynak: AA
Chelsea deplasmanından puansız ayrıldı
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda Sheffield United'a 3-0 mağlup oldu.
Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi Sheffield United, 18. ve 77. dakikalarda David McGoldrick, 33. dakikada Oliver McBurnie'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Chelsea 60 puanda kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sheffield United ise 54 puana yükseldi.
Etiketler: chelsea İngiltere Premier Lig Sheffield UnitedSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:51
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