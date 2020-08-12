Haber Giriş: Kaynak: DHA
Cenk Akyol 10 yıl sonra Denizlispor'a döndü
[Fotoğraf: AA]
Yukatel Denizlispor, listesindeki eski file bekçisi Cenk Gönen'i 10 yıl sonra yuvaya döndürdü.
Göztepe'den 2005 yılında transfer olarak 2010 yılına kadar yeşil-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki file bekçisi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Alanyaspor'da forma giyip serbest kalan Cenk, 2010'da Denizlispor'dan Beşiktaş'a transfer olup ardından Galatasaray ve İspanya'da Malaga'nın da kalesini korumuştu.
Etiketler: Yukatel Denizlispor Cenk AkyolSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:32
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