Göztepe'den 2005 yılında transfer olarak 2010 yılına kadar yeşil-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki file bekçisi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Alanyaspor'da forma giyip serbest kalan Cenk, 2010'da Denizlispor'dan Beşiktaş'a transfer olup ardından Galatasaray ve İspanya'da Malaga'nın da kalesini korumuştu.