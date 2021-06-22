Çekişmeli mücadelelere sahne olan D Grubu'nda heyecan son karşılaşmalara taşındı. 4 puanlı iki takım Çekya ve İngiltere, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Artur Dias yönetecek.

Averajla liderlik koltuğunda oturan Jaroslav Silhavy'nin öğrencileri adını son 16'ya yazdırarak turnuvanın sürpriz takımlarından biri olmaya devam etmek istiyor.

Çekya'nın İngiltere karşısındaki en önemli kozu şüphesiz ilk 2 maçta 3 gol atan Patrik Schick olacak. Yeni jenerasyonuyla kupaya uzanmak isteyen İngiltere ise hata yapmamaya kararlı.

İlk 2 maçta sadece 1 gol bulan Gareth Souhgate'in ekibinde ise Raheem Sterling, Mason Mount ve Harry Kane gibi önemli hücumcuların artık farkını ortaya koyması bekleniyor.