Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
Çekya-Danimarka maçı TRT1'de
Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR0 2020) çeyrek final mücadelesinde bugün Çekya ile Danimarka karşılaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak kritik maçı Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.
Çekya, adını son 4 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Önceki şampiyonalarda Danimarka ile oynadığı son 2 müsabakayı gol yemeden kazanan Jaroslav Silhavy'nin ekibi, rakibine karşı yakaladığı bu üstünlüğü korumaya çalışacak.
D Grubu'nu 4 puan ile üçüncü sırada tamamlayan Çekya, son 16 turunda sürprize imza atarak Hollanda'yı turnuvanın dışına itmişti.
Şampiyona tarihinde ilklere imza atan Danimarka ise Çekya karşısında da sahadan galip ayrılarak otoriteleri şaşırtmaya devam etmek istiyor.
Kasper Hjulmand'in ekibi, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetmesine rağmen yükseldiği son 16 turunda Galler'i 4-0'la geçmişti.
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