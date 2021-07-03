5. dakikada Danimarka Thomas Delaney'in attığı golle Çekya karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Stryger ortayı yaptı, ceza sahası içinde Delaney kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

42. dakikada Danimarka Kasper Dolberg'in attığı golle Çekya karşısında skoru 2-0 yaptı. Maehle sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Dolberg dokunuşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-2.

İlk yarı Danimarka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan kritik maçı Hollandalı Björn Kuipers yönetiyor.

Çekya, adını son 4 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Önceki şampiyonalarda Danimarka ile oynadığı son 2 müsabakayı gol yemeden kazanan Jaroslav Silhavy'nin ekibi, rakibine karşı yakaladığı bu üstünlüğü korumaya çalışacak.

D Grubu'nu 4 puan ile üçüncü sırada tamamlayan Çekya, son 16 turunda sürprize imza atarak Hollanda'yı turnuvanın dışına itmişti.

Şampiyona tarihinde ilklere imza atan Danimarka ise Çekya karşısında da sahadan galip ayrılarak otoriteleri şaşırtmaya devam etmek istiyor.

Kasper Hjulmand'in ekibi, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetmesine rağmen yükseldiği son 16 turunda Galler'i 4-0'la geçmişti.