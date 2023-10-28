Çaykur Rizespor'un rakibi Galatasaray

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Çaykur Rizespor 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray ise, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

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[Fotoğraf: AA]

Rizespor taraftarından Filistin'e destek

Karşılaşma için statta yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

Yeşil-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Çaykur Didi Stadı'nı dolduran taraftarlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.

Takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı, Filistin bayrağı ve atkıları açarak Filistin lehine sloganlar attı, dua etti.

Taraftarlar,"Kudus özgür olana kadar mücadele devam edecek. Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin ölen sensin" pankartları açtı. Statta fetih marşı çalındı.

[Fotoğraf: AA]

Rizespor 4 değişiklik

Yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Mondihom Kayserispor maçı kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Palut, ilk 11'de Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Benhur Keser ve Gaich'e görev vermezken bu oyuncuların yerine cezası tamamlanan Mİthat Pala, Eray Korkmaz, Zeqiri ve Mİnchev'e yerine görev verdi.

Çaykur Rizespor maça; Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev 11'i ile başladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Galatasaray'da 3 değişiklik

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.

Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

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