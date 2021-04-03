Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Çaykur Rizespor'un konuğu Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ev sahibi ekip yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la çıkışını sürdürmek istiyor.
Son 2 maçta sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçına da galibiyet için çıkacak. Rizespor ligde 34 punla 13. sırda yer alıyor.
Konuk ekip Fatih Karagümrük ise, milli maç arasına 3-0'lık Hes Kablo Kayserispor galibiyeti ile girdi.
Rize'ye moralli gelen İstanbul ekibi, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 8. sırada yer alan Fatih Karagümrük 44 puana sahip.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Süper Lig
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