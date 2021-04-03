Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ev sahibi ekip yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la çıkışını sürdürmek istiyor.

Son 2 maçta sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçına da galibiyet için çıkacak. Rizespor ligde 34 punla 13. sırda yer alıyor.

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise, milli maç arasına 3-0'lık Hes Kablo Kayserispor galibiyeti ile girdi.

Rize'ye moralli gelen İstanbul ekibi, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 8. sırada yer alan Fatih Karagümrük 44 puana sahip.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...