Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Antalya'ya galibiyet için gideceğiz

Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde bu sezon milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından iyi başlangıç yapamadıklarını söyledi.

Mithat, Antalyaspor maçı ile bu şanssızlığı atlatmak istediklerini dile getirdi.

"Antalyaspor maçı deplasmanda ve zorlu bir maç olacak. Antalya, ligin iyi top oynayan takımlarından ama biz de kendimizi bu ligde artık kanıtladığımızı düşünüyorum. Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz. Çünkü uzun süredir galibiyet alamıyorduk. İstanbulspor maçı ile birlikte bunu sonlandırdık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Antalya'ya galibiyet için gideceğiz, elimizden geleni yapacağız."

Mithat Pala, lige takım olarak çok iyi giriş yaptıklarını ve ardından düşüş yaşadıklarını anlattı.

"Biraz şansızlıklar yaşadık ama şu anda onu toparlıyoruz, tekrar tırmanışa geçeceğimizi düşünüyorum. Takım olarak bence çok iyi durumdayız. Bireysel olarak da tabii ki de hedeflerim öncelikle Rizespor'da başarıya ulaşmak. Geçen sene de çok mutluydum burada. Şampiyonluk yaşadık. Avrupa, milli takım olsun hedefim büyük yerler ama önceliğim tabii ki de Rizespor."

Mithat, teknik direktörü İlhan Palut'un takımdaki oyuncularla ikili ilişkisinin çok iyi olduğuna değindi.

"Hocamız bizi maçlara hazırlıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz de sahada istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın tercihi ile sahada olmak beni mutlu ediyor. Görevimi doğru yaptığım inancını artırıyor."

Mithat Pala, ligin ilk yarısında ulaşmak istedikleri hedeflerine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

"İlk yarıdaki hedefimiz tabii ki 30 puanlara yaklaşmak. Şu anki puan takımımıza göre bence yeterli değil. Çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Çok da karakterli takım arkadaşlarımız var ve takımda aile ortamı çok iyi. Bence bu puan yetersiz ama devreye kadar önümüzde çok zor maçlarımız var. Elimizden geleni yapıp, 30 puana yaklaşmak hedefimiz."