Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.
20. dakikada konuk ekip Oscar Estupinan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Çaykur Rizesporlu Ivanildo Fernandes kendi kalesine gol atarak Denizlispor'u 2-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi ekip adına Milan Skoda, farkı 1'e indiren golü kaydetti.
Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Moroziuk (Dk. 42 Orhan Ovacıklı), Ivanildo, Diomande, Tunay Torun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Skoda.
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Özgür, Rodallega, Oscar.
Sarı kart: Dk. 4 Özgür Çek (Yukatel Denizlispor), Dk. 16 Mykola Moroziuk (Çaykur Rizespor)
Goller: Dk. 20 Oscar Estupinan, Dk. 30 Ivanildo Fernandes (kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor), Dk. 40 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)