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Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak
[Grafik: TRT HABER]
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor: Tarık, Morozyuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan.
Etiketler: Yukatel Denizlispor süper lig çaykur rizesporSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:47
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