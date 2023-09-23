Çaykur Rizespor Sivasspor'u ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Burak Pakkan yönetiyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ev sahibi Çaykur Rizespor, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, haftaya averajla Galatasaray'ın bir basamak altında 3. sırada girdi.

Konuk EMS Yapı Sivasspor ise geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 5 puanla ligde 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor. Clinton N'jie de kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Sauer, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj.

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık