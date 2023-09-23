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Spor
TRT SPOR/AA 23.09.2023 16:20

Çaykur Rizespor Sivasspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

Çaykur Rizespor Sivasspor'u ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Burak Pakkan yönetiyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ev sahibi Çaykur Rizespor, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, haftaya averajla Galatasaray'ın bir basamak altında 3. sırada girdi.

Konuk EMS Yapı Sivasspor ise geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 5 puanla ligde 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor. Clinton N'jie de kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. 

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Sauer, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj.

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık

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