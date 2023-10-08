Çaykur Rizespor Samsunspor'u ağırlıyor

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-0 gibi farklı bir skorla yenilen Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısında galip gelip yara sarmak istiyor. İlhan Palut'un öğrencileri bu maç öncesinde 11 puana sahip.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Yılport Samsunspor ise ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Son 5 karşılaşmasında sahadan yenilgiyle ayrılan ve bir maçı eksik olan Samsunspor, 1 puanla son sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Soner, Mickael Tirpan, Holse, Soner Aydoğdu, Emre, Fofana, Dimata.

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş